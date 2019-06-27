الان تتابع برج خليفة يتزين بشعار الهلال بعد الشراكة مع إعمار #اعمار_شريك_الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا، لتزيين برج خليفة في دبي بشعار الهلال بمناسبة الشراكة بين شركة إعمار العقارية والنادي. وأعلن نادي الهلال، اليوم الخميس، عن إتمام إجراءات توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إعمار العقارية؛ لتكون بموجبه شريتا استراتيجيا لنادي الهلال.

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