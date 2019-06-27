الان تتابع “إعمار” شريك استراتيجي للزعيم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض : سيف الرخيص
أعلن نادي الهلال توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة “إعمار” الإماراتية لتكون شريكا استراتيجيا له، ووقع رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل عقد الشراكة مع رئيس الشركة محمد العبار.
كما يمتد عقد شراكة الهلال مع إعمار لمدة خمس مواسم اعتبارً من الموسم المقبل، وفي ذلك ستحصل الشركة الإماراتية بموجب العقد على عدة مزايا بينها الإعلان على صدر قميص فرق كرة القدم.
هذا وسيتم إلغاء العقد المبرم مع شركة المملكة القابضة، الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، وذلك في حال الاتفاق بشكل نهائي مع شركة “إعمار” لتحل بدلاً عنها على صدر القميص العاصمي.
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