ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم المدافع الهولندي فان دن بيرج

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، أنه توصل إلى اتفاق مع نادي جفوله المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لضم المدافع سيب فان دن بيرج البالغ من العمر 17 عاما.

وأضاف النادي أن اللاعب وافق على بنود اتفاق طويل الأمد وسينضم للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز في يوليو الجاري بعد وصول البطاقة الدولية.

وأبلغ فان دن بيرج موقع النادي على الانترنت “إحساسي لا يوصف لآن. اعتبر ليفربول أكبر ناد في العالم وهو حلم تحول إلى حقيقة. السعادة لا تسعني”.

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وخاض اللاعب 15 مباراة مع جفوله الموسم الماضي حيث احتل الفريق المركز 13 في الدوري.

وقال فان دن بيرج لاعب منتخب هولندا تحت 19 عاما إنه يرغب في صقل موهبته تحت قيادة المدرب يورجن كلوب.

وأضاف “إنه مدرب رائع وأحد أهم أسباب نجاح ليفربول وكذلك أحد أهم أسباب انتقالي إلى النادي الانجليزي.. أعتقد انه أفضل مكان بالنسبة لي للتطور وخوض الكثير من المباريات”.

واحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي الموسم الماضي قبل الفوز على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال.