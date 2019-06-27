الامارات | الفجيرة يجدد عقود لاعبيه هلال والمنصوري وأحمد

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يجدد عقود لاعبيه هلال والمنصوري وأحمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم لنادي الفجيرة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن تجديد عقود ثلاثة لاعبين لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وهم كل من قائد الفريق هلال سعيد، ولاعبي خط الوسط ابراهيم المنصوري واحمد موسى، وذلك تثمينا للعطاء الذي قدموه في الموسم الماضي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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