شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع الفجر للعفو عن عمرو وردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضغط محمد صلاح وأحمد حجازى وعبدالله السعيد، نجوم المنتخب الوطنى لكرة القدم، لإقناع هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على الفريق، من أجل العفو عن عمرو وردة الذى صدر بحقه قرار باستبعاده من المعسكر بعد تداول رواد السوشيال ميديا «فيس بوك» فيديو مسيئًا للاعب.

كان هانى أبوريدة قد توجه بصحبة الدكتور كرم كردى وأحمد مجاهد عضوى المجلس، إلى معسكر المنتخب الوطنى بمطار القاهرة، عقب مباراة الكونغو، من أجل عقد جلسة مع اللاعبين الكبار لإنهاء أزمة اللاعب واستمراره بالمعسكر.

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يأتى توجه أبوريدة إلى المعسكر بصحبة كردى ومجاهد بعد علمهم بتضامن اللاعبين مع زميلهم رافضين ذبحه خوفا على ضياع مستقبله، بل وصل الأمر إلى أن اللاعبين اتفقوا فيما بينهم على نشر فيديو قبل مواجهة الكونغو أمس الأول فى بطولة أمم إفريقيا، لكن المسؤولين بالمنتخب الوطنى تدخلوا لتأجيل إعلان تضامن اللاعبين إلى ما بعد المباراة وحسم موقف اللاعب خلال ساعات، لكن عددا من اللاعبين أصروا على توجيه رسالة التضامن مع زميلهم، سواء أثناء التدريبات عندما رفع باهر المحمدى فانلة «وردة» أمام الجماهير، أو عندما قام أحمد المحمدى بإشارة إلى رقم اللاعب بعد تسجيله الهدف الأول.

ولعب محمد صلاح دورا بارزا خلال الجلسة فى إقناع هانى أبوريدة الذى بدا متعاطفا لرفع العقوبة عن اللاعب، لكن رئيس الجبلاية طلب مهلة للتفكير فى الأمر، وقال اللاعبون الثلاثة «إن وردة أخطأ واعتذر فى فيديو أمام الجميع، ولا يجوز ذبحه وتدمير مستقبله الكروى بهذه الطريقة». فيما جاءت شهادة أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى مصلحة اللاعب، مؤكدا أنه لم ير من وردة أى مشكلة منذ توليه المسؤولية، وأن الفريق فى حاجة إلى جهوده خصوصا فى ظل تطور أداء المنتخبات الإفريقية.

كان عمرو وردة قد أعلن اعتذاره فى فيديو رسمى، قال فيه إنه يأسف لأى تصرف صدر منه قد أغضب الجماهير والجهاز الفنى واللاعبين واتحاد الكرة، وتعهد «وردة» بالالتزام داخل المعسكر خلال المرحلة المقبلة.