شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسقط السنغال وتلحق بمصر ونيجيريا في دور الـ16 من أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم المنتخب الجزائري صعوده إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا في مصر، بعدما تغلب على نظيره السنغالي 1 / صفر اليوم الخميس على ملعب استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.
وسجل المهاجم يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة 49 .
ورفع المنتخب الجزائري رصيده بذلك إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليلحق بمنتخبي مصر (المجموعة الأولى) ونيجيريا (المجموعة الثانية) إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.
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