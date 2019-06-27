شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الكيني ينفي تعرض أحد لاعبيه لتعليقات عنصرية في مباراة الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى الاتحاد الكيني لكرة القدم الشائعات حول مغادرة أحد لاعبيه مصر بسبب تعرضه لتعليقات عنصرية في مباراة بلاده أمام الجزائر، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب كينيا، كين أوكاكا، في تصريحات رسمية، إنه لا صحة للشائعات الأخيرة، وإن اللاعب موجود بشكل طبيعي في صفوف المنتخب.

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وكان الموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة القارة السمراء، أعلن أن اللاعب الكيني، دينيس أوديامبو، تعرض لهتافات عنصرية من قبل الجماهير الجزائرية خلال لقاء منتخب «محاربي الصحراء» ونظيره الكيني، في المباراة الأولى للطرفين بكأس الأمم الإفريقية.

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث في المجموعة الثالثة، من دون رصيد، وذلك قبل مباراته الثانية في البطولة، مساء اليوم الخميس، أمام نظيره التنزاني، على استاد الدفاع الجوي، في محافظة القاهرة.

بينما تقاسم منتخبا الجزائر والسنغال صدارة المجموعة، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، قبل المواجهة بينهما، مساء اليوم.