شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: يجب منح عمرو وردة فرصة أخرى لأننا «كده بنخلّص عليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر بعد استبعاده من معسكر الفراعنة بقرار من هاني أبوريدة، رئيس الجبلاية.

وقال مجدي عبدالغني، خلال مداخلة ببرنامج «راديو إنيرجي»: «لا أعلم تفاصيل الجلسة التي جمعت بين المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب والجهاز المعاون واللاعبين وهاني أبوريدة».

وأضاف: «فيديو وردة قديم فعلًا ولم يحدث في المعسكر، وأنا كرئيس جمعية اللاعبين المحترفين سأساند اللاعب، وسأعطي الفيديو لبعض المتخصصين ليتأكدوا من صحته، وبالصدفة أحد المشجعين أرسل لي بعض الأدلة في الشات الخاص بينه وبين الفتاة تثبت أن المحادثة مفبركة».

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وواصل: «لابد من التحري من قبل إلقاء التهم، حتى المحكوم عليه بالإعدام يبحث دائمًا القاضي عن مبرر لجريمته حتى لا يعدم».

وأردف عضو اتحاد الكرة: «اللاعبون كلهم متضامنون مع وردة، وهذا يدل على أنه ملتزم والكل على قلب رجل واحد وسنحقق البطولة بالرجولة».

واستأنف: «أنا أؤيد أن يأخذ اللاعب فرصة أخرى وألا نقضي على مستقبله الكروي تمامًا».

تابع: «نتيجة مباراة أمس والصعود أمر جيد جدًا، ما زال منتخب مصر مستواه في ارتفاع، ومحمود تريزيجيه يقدم مستوى رائعًا، طارق حامد رجولة، أحمد حجازي ومحمود علاء حصن منيع، وهناك لاعبون مستواهم يرتفع».

واختتم: «أتمنى أن يشارك أحمد علي بدلًا من مروان محسن، وأيمن منصور بدلًا من أيمن أشرف، ونبيل دونجا على حساب محمد النني لإراحتهم».