ريفالدو ينصح نيمار بالاعتذار لجماهير برشلونة

وجه البرازيلي ريفالدو، نصيحة لمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان، بضرورة الاعتذار لجماهير برشلونة، من أجل للعودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالوني.

وقال ريفالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت "أفضل شيء بالنسبة لنيمار، العودة لبرشلونة، وأن يطلب من الجماهير السماح والمغفرة، وجوده مع البارسا سيجعله يشعر بالتحسن ويلعب بأفضل مستوى له".

وأضاف "بالتأكيد يتعين على نيمار خفض راتبه، هذه التضحيات تستحق العناء لاستعادة السعادة".

Advertisements

وارتبط اسم نيمار بالعودة لصفوف برشلونة، خلال الأيام الماضية، بعدما دخل في عدة أزمات مع إدارة ناديه، وأشارت عدة تقارير، أن المفاوضات بين الناديين بدأت بالفعل، وفي انتظار خروج اللاعب للتصريح علنًا برغبته في العودة.

وعن رأيه في مستوى الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا، أوضح "ما رأيناه حتى الآن من الأرجنتين كان متوقعا، لأنه يمتلك لاعبين رائعين، لكن الفريق بمرحلة إحلال وتجديد، ولذلك الأمور صعبة لهم".

وأتم "لن يكون الطريق سهلًا أمام الأرجنتين للوصول لنهائي البطولة، ولكن حين تمتلك لاعبًا مثل ميسي، فإن كل شيء ممكن، فهو لاعب يظهر في المباريات الكبيرة".