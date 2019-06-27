إنتر ميلان يعلن عودة أسطورته

أعلن نادي إنتر ميلان، اليوم الخميس، عودة جابرييل أوريالي للعمل في النادي كمدير للفريق الأول بعقد يمتد حتى 2022.
وأشار إنتر ميلان، عبر الموقع الرسمي للنادي، إلى أن أوريالي سيبدأ عمله مع الفريق الأول يوم الإثنين المقبل.
ولن يترك أوريالي عمله في المنتخب الإيطالي حتى الصيف المقبل، بشرط تأهل الأزوري إلى كأس الأمم الأوروبية 2020.
يذكر أن أوريالي يعد أحد أساطير النادي الإيطالي، حيث إنه خاض مع الفريق ما يقرب من 400 مباراة، كما كان جزءًا من منتخب إيطاليا الحائز على لقب مونديال 1982.
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