التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسنغال

أعلن أليو سيسه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه لخوض لقاء الجزائر، مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وجاء تشكيل السنغال كالآتي: حراسة المرمى: ميندي. خط الدفاع: موسى واجي - كواياتي - كاليدو كوليبالي - يوسف سبالي. خط الوسط: كيربين دياتا - بابا ندياي - ألفريد ندياي - كيتا بالدي. خط الهجوم: ساديو ماني - مباي نيانج. Advertisements ومن جانبه، أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل "محاربي الصحراء" الذي جاء كالآتي: حراسة المرمى: رايس مبولحي. الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، جمال بلعمري، رامي بن سبعيني. الوسط: عدلان قديورة، سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر. الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح. يذكر أن المنتخب الجزائري، حقق الفوز في الجولة الأولى من منافسات المجموعة على نظيره الكيني، بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي انتصرت بها السنغال على تنزانيا.

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