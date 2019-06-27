الأطرم يتقدم لرئاسة نادي النصر

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) قدم عضو شرف نادي النصر صالح الأطرم ملفه الإنتخابي للجنة العامة لانتخابات الأندية

قدم عضو شرف نادي النصر صالح الأطرم ملفه الإنتخابي للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية ، تمهيدا لترشحه لكرسي رئاسة نادي النصر ، كما قدم عبدالعزيز العويسي أوراقه للمنافسة على منصب نائب الرئيس.

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