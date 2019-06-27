المسحل يغازل الهلال والنصر ويسعى لترضية 153 ناديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يسعى المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المهندس ياسر المسحل إلى مغازلة الهلال والنصر واسترضاء 153 ناديا خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم في الرياض، قبيل تنصيبه رسميا رئيسا للاتحاد بالتزكية غدا، لفترة تستمر 4 سنوات، عقب استبعاد منافسه الوحيد العميد فهد اللهيب وقائمته لعدم اكتمال شروط الانتخاب.

ويركز في لقائه مع مسؤولي الأندية اليوم على الاستجابة لمطالبهم بتعديل لوائح الاحتراف؛ لتسد الثغرات وتمنع اتجاه بعض الأندية للشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، مثلما حدث في العام الماضي، عندما أيد الاتحاد الدولي موقف نادي الهلال بمنع تسجيل أي محترف عقب نهاية فترة التسجيل الرسمية.

ويكشف المسحل مساء اليوم الخطة الشاملة التي سيمضي بها في الاتحاد خلال فترة رئاسته التي سينتهجها خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وذلك أمام أعضاء الجمعية العمومية الـ42، وأعضاء رابطة دوري المحترفين، بفندق ماريوت المطار بالرياض.

وسيطلع المسحل أعضاء الجمعية على خطته وأهدافه المستقبلية وبرامج اتحاد الكرة بشكل عام في سبيل رفع الكرة السعودية وتطويرها التي تنتظرها مهمة جسيمة في بلوغ مونديال 2022.

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وينتظر أن يشتمل اجتماع اليوم على آلية توزيع الحصص المالية على الأندية المحترفة من خلال الإيرادات التي يحققها الاتحاد من القنوات الاستثمارية المتعددة، وبحث سبل رفع الإيرادات والموارد المالية للفرق المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية الدرجة الأولى إلى جانب روزنامة الموسم الكروي الجديد بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين ولجنة المسابقات بالاتحاد، الذي يضم في عضويته خالد الثبيتي نائبا، وخالد المقرن ونعيم البكر وأضواء العريفي وتركي السلطان ومعيض الشهري وعبدالله كبوها وعبدالعزيز العفالق ونزيه النصر.

يشار إلى أن ياسر المسحل لم يتخذ أي شعار أسوة ببقية رؤساء الاتحاد المنتخبين في دورات ماضية.

وأشاد مرشح رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الدكتور نجيب أبوعظمة بعمل المسحل، وتمنى أن يوفق في قيادة الاتحاد للخروج من حالة عدم الاستقرار، مؤكدا عبر تغريدة في حسابه الرسمي بـ»تويتر» أن أول مؤشرات النجاح البعد عن الأفكار الرنانة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الموجودة، وهي مؤشرات متوفرة في الرئيس المنتظر لاتحاد كرة القدم السعودي.

مطالب الأندية من رئيس اتحاد القدم الجديد:

توفير الدعم المالي.

تعديل لائحة الاحتراف.

إنهاء مشاكل حكام كرة القدم.

تحقيق العدالة الكاملة بين جميع الأندية.

الشفافية والوضوح للجان القانونية، خاصة الانضباط.

قائمة ياسر المسحل