المصريون يحتفلون بصلاح ويهاجمون أجيري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي مسعود - القاهرة

فيما احتفل المصريون بتأهل منتخبهم إلى دور الـ16 في بطولة أمم أفريقيا المقامة في مهد الفراعنة، وابتهجوا بتسجيل نجمهم محمد صلاح أول أهدافه في البطولة خلال الانتصار على الكونغو بهدفين دون مقابل، هاجم النقاد والجماهير على حد سواء المدرب المكسيكي خافيير أجيري، وأكدوا أنه لم يقدم مستوى مقنعا حتى الآن، وشككوا في استمرار فريقهم حتى النهاية لتحقيق اللقب الذي حصده 7 مرات.

ورغم تحقيق مصر العلامة الكاملة في أول مباراتين والفوز على زيمبابوي والكونغو وصدارة المجموعة بـ6 نقاط، إلا أن خبراء الكرة المصرية يرون أن الفريق يعاني من هبوط اللياقة البدنية، ويلعب بدون خط وسط، فضلا عن غياب منظومة العمل الجماعي للمدرب، إذ جاءت أهداف مصر الثلاثة في البطولة بمهارات فردية. وأكد المحلل والناقد رضا عبدالعال أن المنتخب المصري بمستواه الحالي لن يذهب لأكثر من ربع النهائي، مشيرا إلى أن الفريق يعتمد على مهارات محمد صلاح وتريزيجيه، ويفتقد للبديل الجاهز بسبب اختيارات المدرب التي ظلمت عددا كبيرا من اللاعبين.

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في حين تحدث أحمد عبدالحليم لاعب الزمالك السابق عن لغز تراجع المصريين في الشوط الثاني، وقال «الفوز بمباراتين متتاليتين حقق هدف الصعود للدور المقبل لكن الأداء غير مقنع، وهناك كثير من الضغوط يتعرض لها الدفاع خاصة في الشوط الثاني»، وأشار إلى أنه «يجب العناية أكثر بصلابة خط الوسط، لمزيد من السيطرة في المباريات المقبلة» في ظل وجود علامات استفهام حول مستوى محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

واعترف أجيري بتراجع المستوى في الشوط الثاني أمام الكونغو الديمقراطية، وقال للصحفيين «سأبحث أسباب هذا التراجع وسنحاول الحفاظ على وتيرة اللعب خلال 90 دقيقة»، مشيرا إلى أنه سيعطي الفرصة لعناصر جديدة في اللقاء الأخير بدور المجموعات أمام أوغندا الأحد.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى بست نقاط، تليها أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، ولم تحصل الكونغو الديمقراطية على أي نقطة.