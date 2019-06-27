شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن تعاقده مع يزيد البكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الخميس، إكمال تعاقده مع اللاعب يزيد البكر للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم قادما من صفوف الفيصلي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة اللاعب، وغرد الحساب بـ :يزيد البكر أهلاوياً لأربع سنوات مقبلة.

وبدأ الظهير الأيمن يزيد البكر "23 عاما" مشواره في نادي الزلفي، قبل انتقاله إلى الفيصلي في ديسمبر 2017 كلاعب هاوٍ، ووقع عقدا احترافيا مع الفيصلي في 2019.