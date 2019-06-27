شكرا لقرائتكم الإصابة تغيب أجيبونغ عن لقاء الكاميرون.. وشكوك حول أيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باتت الشكوك تحوم بقوة بشأن مشاركة أندريه أيو قائد منتخب غانا في لقائه المرتقب أمام نظيره الكاميروني يوم السبت القادم في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، فيما تأكد غياب زميله توماس أجيبونغ بسبب الإصابة.

وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانا على موقعه الإلكتروني الرسمي يوم الخميس، كشف من خلاله أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، بعدما أصيبا خلال تعادل الفريق 2 - 2 أمام نظيره البنيني يوم الثلاثاء في مستهل مباريات المنتخب الملقب بـ(النجوم السوداء) في المجموعة، مما دفع كويسي أبياه مدرب الفريق لاستبدالهما.

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وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن الفحوصات أثبتت عدم قدرة أجيبونج على اللحاق بالمباراة، فيما سينتظر الجهاز الطبي للفريق مدى استجابة أيو للعلاج من أجل الاستعانة به في المباراة.

ويبحث المنتخب الغاني، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، عن تحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية للمسابقة، وتعويض تعادله المخيب مع منتخب بنين، الذي يتقاسم معه المركز الثاني في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف المنتخب الكاميرون (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة، عقب فوزه 2 - صفر على غينيا بيساو في الجولة الأولى أول أمس.

يذكر أن منتخب غانا سيفتقد خدمات لاعبه جون بوي أمام الكاميرون بسبب الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة حمراء في لقاء بنين.