“حفيظ دراجي” مُلخّص مباراة الجزائر والسنغال | تأهّل الجزائر بهدف أكثر من رائع

ملخص مباراة الجزائر والسنغال، حيثُ يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المترقب بين المنتخب السنغالي والمنتخب الجزائري اليوم الخميس لتحديد صاحب الصدارة والمتأهل للدور السادس عشر، حيث يرغب كلا الفريقين في التسديد صوب الفريق الآخر، وسط هتافات الجماهير في كل مكان من المدرجات المليئة بالمشجعين والمشجعات.

ملخص مباراة الجزائر والسنغال

الجزائر السنغال 1 0

نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضمن الجولة الثانية من المباراة ضمن المجموعة الثالثة، حيث تبدأ قمة المواجهة مساء اليوم وتحديداً في تمام الساعة السادسة بتوقيت الجزائر والإمارات العربية المتحدة، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أن يخوض الأفناك ماتش الليلة على ملعب الاستاد الجوي الرياضي.

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بدأ الشوط الأول من المباراة وركلة قوية من جانب المنتخب الجزائري.

النتيجة حتى الدقيقة الخامسة عشر سلبية بين كلا المنتخبين.

أسود التيرانجا تتسلح بدفاع قوي للغاية مما جعلها تصد إحدى أخطر الركلات لمنتخب الجزائر.

الدقيقة السادسة عشر بطاقة صفراء لمدافع السنغال.

الدقيقة الثانية والأربعين والنتيجة تعادل سلبي.

مخالفة لمنتخب السنغال.

بونجاح يهدر هدف التقدم.

نهاية الشوط الثاني والنتيجة تبقى كما هي.

بدأ الشوط الثاني منذ دقائق والأداء أفضل بكثير من الشوط الأول.

إحراز اللاعب محمد يوسف بلايلي الهدف الأول في مطلع الشوط الثاني.

تبقت 15 دقيقة على انتهاء المباراة وما زلالت الجزائر محرزة لهدف وحيد مقابل لا شئ للسنغال.

الدقيقة الثامنة والثمانون وضربة ركنية لصالح الجزائر ولكنها تفشل.

نهاية الشوط الثاني وبدل ضائع 3 دقائق ونصف يعلنها حكم المباراة.

انتهاء المباراة.

حيث ينقل اللقاء على قناة الجزائرية الرياضية التي أعلنت شراء حقوق بث بعض Total 2019 Africa، فضلاً عن إذاعة المباراة على القنوات الآتية: beIN Sport – Eurosport 2 – Time Sport ماكس الأولى.

ملخص مباراة الجزائر والسنغال، يسعى ثعالب الصحراء على تحقيق الفوز أمام السنغال في لقاء هو الأقوى والأكثر متابعة من جانب الجماهير، فيما أكد المدرب الجزائري جمال بلماضي، والمدرب السنغالي أليو سيسيه، أن تلك المباراة ليست حاسمة ولكنها تحدد اسم المتصدر في المجموعة مما يجعلها مباراة هامة، ليتم تحديد هوية المنافس في دور ثمن النهائي.

فيما أكد المدير الفني للنادي السنغالي، أنه واثق تمامًا أن فريقه سيفوز في تلك المواجهة، وبالرغم من ذلك، فإن فريقه سيخوض تلك المباراة بحذر تام على اعتبار صعوبة اللقاء، كما أن عودة ماني ستعطي اللاعبين دفعة قوية.

يوتيوب ملخص مباراة الجزائر والسنغال، الجدير بالذكر أن كلا الفريقين يضمان لاعبين مدربين على أعلى مستوى، يتمتعون بمهارات فائقة للغاية، يأتي ذلك أمثال اللاعب الجزائري رياض محرز، والذي يشُارك الليلة ضمن تشكيلة الفريق، مما يجعل تلك المباراة حاسمة لمنتخب الجزائر.