الآن: نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في قمة المجموعة الثانية ومحاربو الصحراء لدور الستة عشر

نقدم لكم نتيجة مباراة الجزائر والسنغال وملخص أحداث المباراة كتابيا، يستضيف اليوم استاد الدفاع الجوي مباراة قمة الجولة الثانية بين الجزائر والسنغال من أجل ثلاث نقاط تضمن لأحدهما انتزاع صدارة المجموعة وأيضا التأهل لدور الستة عشر فكلا المنتخبين يمتلك في رصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الاولى بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ويعتقد الكثير أن تكون المواجهة مليئة بالاثارة والندية.

مباراة الجزائر والسنغال

ويعود اليوم نجم ليفربول والمنتخب السنغالي ساديو ماني للمشاركة مع منتخب بلاده بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية أمام تنزانيا وفي هذا السياق أكد جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء أن عودة ماني مهمة لمنتخبه ولكنها ليست مؤثرة فأسود التيرانجا لديهم بدائل ممتازة في هذا المركز مثل كيتا بالدي.

الجزائر والسنغال

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تحدث أليو سيسيه عن قوة خصمه في مباراة اليوم وامتلاكهم مجموعة من اللاعبين الرائعين ولكنه أكد أن منتخبه قد جاء لمصر للفوز باللقب وهو يسعى للعبور والتأهل مبكرا من أجل ذلك فهو يرغب في الفوز في مواجهة الليلة، وأنهم قادرون على تغيير العقدة التاريخية بعدم فوزهم على الجزا\ر في الكان حتى الآن.

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال

وصول الفريقين لملعب الدفاع الجوي منذ قليل وأفاد مراسل قناة beIN سبورت ارتفاع درجة الحرارة مع بداية دخول الجماهير المناصرة للمنتخبين حيث يتوقع الكثير انتهاء المباراة بالتعادل وسنوافيكم بالتشكيل بعد قليل

الآن التشكيل الرسمي للجزائر: رايس مبولحي، يوسف عطال، عيسى ماندي، جمال بلعمري، رامي بن سبعيني، قديورة، فيغولي، اسماعيل بن ناصر، محرز، يوسف بلايلي و بونجاح