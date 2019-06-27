ملخص مباراة الجزائر والسنغال اليوم كأس الامم الافريقية محاربي الصحراء

ملخص نتيجة مباراة الجزائر والسنغال منتخب الجزائر في كأس الامم الافريقية، يلتقي السنغال والجزائر اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة امم افريقيا 2019 من أجل فض شراكة صدارة المجموعة الثالثة، في لقاء سيكون متابع من كافة عاشقي كرة القدم الأفريقية وسيلعب بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

مباراة الجزائر والسنغال

سيتم إقامة المواجهة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت دولة الجزائر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع المباراة على قناة الجزائرية الأرضية، وفضائياً عبر قناة بي ان سبورت ماكس وسيكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي معلقاً على تلك القمة الكروية، تابعوا معنا نتيجة مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم.

ويعد المنتخبان الجزائري والسنغالي من أبرز المرشحين للتتويج بلقب كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث يملك الفريقين مدربان رائعان هما أليو سيسيه لمنتخب السنغال، وجمال بلماضي لمنتخب الجزائر، بالإضافة إلي عدد كبير من اللاعبين المميزين يتقدمهم كلاً من ساديو ماني من جانب أسود الترينجا، ورياض محرز من جانب محاربي الصحراء.

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ملخص نتيجة مباراة الجزائر والسنغال

وكان المنتخبان قد تقابلا في أخر نسخة من البطولة القارية بدور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

تشكيلة الجزائر الرسمية أمام السنغال هي: مبولحي – بن سبعيني – ماندي – بن العمري – عطال – قديورة – بن ناصر – فيغولي – بلايلي – بونجاح – محرز.

تشكيلة السنغال الرسمية: حراسة المرمى: ميندي، خط الدفاع: واجو – كوياتي – كوليبالي – سبالي، خط الوسط: نيداي- دايو – بالدي – دياتي، خط الهجوم: نيانج – ساديو ماني.

ويشارك النجم الجزائري رياض محرز في التشكيل الأساسي للمباراة لقيادة منتخب بلاده نحو الانتصار على الخصم الخطير على ملعب الدفاع الجوي.