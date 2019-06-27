دراجي لمصراوي: مصر المرشح الأول للتتويج بكأس الأمم.. والضغط على صلاح أكثر من محرز وزياش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

يرى المعلق الجزائري حفيظ دراجي، أن مصر هي المرشح الأول والثاني والثالث للتتويج بكأس الأمم الأفريقية؛ حيث تُقام على أرضها وسط جماهيرها ومن ثم يأتي بعدها منتخب المغرب"فهو جيد على الورق".

مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة على أرضها وهذه المرة خلال الفترة من 21 يوليو حتى 19 يونيو بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى.

وبسؤال دراجي عن رأيه في تنظيم مصر لفعاليات البطولة رد ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم الخميس، قائلاً:"أُحرج عند سؤالي عن تنظيم مصر للبطولة هذه هي المرة الخامسة لها وتُنظم العديد من المؤتمرات والبطولات.. البطولة تشترط 6 ملاعب لاستضافة 24 فريقًا هذا أمر عادي ولكن غير العادي بالنسبة لي السؤال عن تنظيم مصر للبطولة".

وأشار دراجي إلى أن مستوى اللاعبين المصريين في المباراة الثانية لهم كان جماعيًا ودفاعيًا أفضل، مضيفًا:"مصر لم يكن أدائها سيئًا أمام زيمبابوي في الافتتاح فزيمبابوي فريقًا قويًا ولاعبو مصر تحرروا أكثر في المباراة الثانية وسيزداد التحرر في المباراة الثالثة ومع الوقت سيتحسن الأداء".

المنتخب المصري فاز بهدفين نظيفين على نظيره الكونغو الديمقراطية خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا الوصيف.

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وبسؤاله عن الحصان الأسود في البطولة، اختار المُعلق الجزائري فريق بلاده، مُعللًا ذلك بقوله:"لم يكونوا مرشحون للبطولة وكذلك مر الفريق بسنوات صعبة وتعدد عليه المدربين".

ويحتل منتخب الجزائر صدارة مجموعته بـ 3 نقاط بالتساوي مع نظيره السنغالي الوصيف بينما يحتل منتخبي كينيا وتنزانيا المركزين الثالث والرابع بدون أي نقطة.

وعن وجود محرز وتأثيره بصفوف منتخب الجزائر أوضح دراجي أنه مؤثر كدور محمد صلاح مع منتخب مصر، مضيفًا:"ولكن صلاح يتعرض لضغوطات أكثر من محرز وماني وزياش وأي محترف عربي أخر فعاد للمشاركة بالبطولة وهو متوّج بدوري أبطال أوروبا وكذلك ثالث أفضل لاعب في العالم والبطولة تُقام على أرضه والكل ينتظر منه الكثير".

وسجل محرز في فوز منتخب الجزائر في المباراة الأولى له بالبطولة، بينما سجل صلاح في فوز منتخب مصر بثنائية أمس أمم الكونغو الديمقراطية.

وأتم المعلق الجزائري حديثه بالإشارة إلى أن ظاهرة وجود محترفين كُثر خلال البطولة أصبحت بالأمر العادي بخلاف الفترة الماضية التي كان تواجد المحترفين في أوروبا بالبطولة أمرًا مُلفتًا.