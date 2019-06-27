مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. حقيقة توقيع كهربا للأهلي وأزمته في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك، بأن اللاعب لم يوقع على أي عقود مع الأهلي، موضحًا أن انقطاعه عن مران فريقه لا يعني الرحيل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "أزمة كهربا في طريقها للحل وبعدها سيعود اللاعب للإنتظام في تدريبات الفريق الأبيض بشكل عادي."

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وتابع:"انقطاع اللاعب عن المران ليس معناه أنه قام بالتوقيع للأهلي، مازال هناك عقدا ساريا يربطه بالزمالك ولن يقوم بالإقدام علي تلك الخطوة لأنه لاعب كبير."

وأضاف: "البعض ربط غياب اللاعب عن تدريبات ناديه ووجوده بإحدي المدن الساحلية في الوقت الحالي بتوقيعه للأهلي وهو أمر عار تماما من الصحة."

وأعلن رئيس نادي الزمالك الجمعة الماضية معاقبة خمسة لاعبين بينهم كهربا بتغريمهم ماليًا لعدم انتظامهم في تدريبات الأبيض، بعدما استأنف رجال المدير الفني خالد جلال يوم الإثنين الماضي استعداداتهم لاستئناف الدوري المصري بعد أمم إفريقيا 2019.