ضيوف: لاعب واحد أحق بالمشاهدة من مانى وصلاح.. وأرجوا المصريين الذهاب للمدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حاجي ضيوف لاعب المنتخب السنغالي السابق، بأن الصراع بين ساديو مانى ومحمد صلاح على لقب أفضل لاعب في إفريقيا سيحسم خلال بطولة أمم إفريقيا، وطلب من الجماهير المصرية التوجه إلى المباريات لمنح الحماس للاعبين.

وقال ضيوف في حوار مع موقع "ويو" السنغالي ردًا على سؤال حول لاعبين يستحقوا المتابعة: "هناك 4 لاعبين من وجهة نظري، الأول هو المغربي حكيم زياش، لاعب جيد للغاية فنيًا، وأحد أفضل اللاعبين الأفارقة في الوقت الحالي."

وتابع: "الكل يتحدث عن محمد صلاح ومانى، لكن ما فعله زياش مع أياكس يعد أمرًا عظيمًا."

Advertisements

وتابع: "بالنسبة لصلاح، ومانى فهذا التنافس الثنائي يستمر كما كان الأمر بين صامويل إيتو، ودروجبا، في الفترة التي لعبتها، والثنائي يلعب لليفربول وسجلا 22 هدفا وفازا بدوري أبطال أوروبا فقط قبل المشاركة في البطولة، والفوز بأمم إفريقيا يضعك في موقف أفضل لتفوز لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا."

وأضاف: "وأخر لاعب اختار بين اللاعبين الأربعة هو رياض محرز لاعب الجزائر، هو في حالة جيدة، ونحن نعلم أن الجزائر عندما تكون في حالة جيدة تكون خطيرة."

وتوجه بالحديث إلى جماهير الفريق، قائلًا: "لا استطيع أن انتظر رؤية الجماهير تملأ المدرجات أثناء المباريات، فهذا الأمر يمثل حافز للاعب ليقدم أفضل ما لديه ويظهر موهبته، والأمر يختلف عندما تكون المدرجات خاوية، أنا أرجو الجماهير المصرية لتذهب إلى المدرجات بأعداد كبيرة."