مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي وعبد الحفيظ واللاعبين

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقام في إسبانيا مطلع يوليو المقبل. ويعسكر الأهلي في مدينة إليكانتي باسبانيا.
وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات فردية مع بعض اللاعبين على هامش مران الفريق ضمن التحضيريات التي يجريها الفريق للفترة المقبلة.
وتحدث لاسارتي مع علي لطفي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته بعد شكوى الحارس من آلام في اليد وتعافيه من الإصابة بشكل نهائي ومشاركته بشكل طبيعي في المران.
كما تحدث لاسارتي مع عربي بدر لاعب فريق الشباب الذي يشارك في تدريبات الفريق، بحضور المترجم لنقل بعض التعليمات وتحفيز اللاعب الذي تم تصعيده منذ فترة.
ويسعى مارتن لاسارتي لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ونفسيا خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق في القاهره قبل السفر مطلع الشهر المقبل إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي بها.
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