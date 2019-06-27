مدرب الزمالك يوجه تعليمات فنية خاصة لأحمد مدبولي

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات الفنية الخاصة لأحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق وذلك خلال الفقرة الفنية التي كان يشرف عليها المدير الفني خلال التدريبات الفريق وذلك خلال الفقرة الفنية التي كان يشرف عليها المدير الفني خلال التدريباتاليوم. وأشاد جلال بمستوى مدبولي وتنفيذه للتعليمات وطالبه بالاستمرار على هذا المستوى. ويخوض الزمالك حاليا معسكرا مغلقا في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في يوليو المقبل.

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