تدريبات تأهيلية خفيفة للاعبي الزمالك تحت قيادة مدرب الأحمال

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة لمدة 10 دقائق تحت إشراف أنطونيس مدرب الأحمال بالفريق. وعقب ذلك قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، بتقسيم اللاعبين الي مجموعات أدت تدريبات بالكرة من لمسة واحدة شارك كل عضو في الجهاز فيها بما فيهم خالد جلال المدير الفني. ويخوض الزمالك حاليا معسكرا مغلقا في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في يوليو المقبل.

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