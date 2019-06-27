أسوان يتعاقد مع مهاجم وادي دجلة استعدادًا للموسم المقبل

أنهى نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان، التعاقد مع محمد أشرف، مهاجم وادى دجلة السابق، وذلك لتدعيم هجوم الفريق فى الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وحصل أسوان، على توقيع محمد أشرف رسمياً لمدة موسمين اعتباراً من الموسم المقبل 2020 ـ 2019م وحتى نهاية موسم 2021 ـ 2020م، فى

صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن دجلة.

ويعد محمد أشرف، رابع صفقات زهرة الجنوب بعد ضم عبد العزيز الشاعر من الداخلية، ونصر رمضان من مصر المقاصة، وجلال العقدة من بتروجيت.