نائب رئيس برشلونة يكشف حقيقة التفاوض مع نيمار

شهدت الفترة الأخيرة الكثير من التقارير الصحفية التي ربطت عودة اللاعب البرازيلي نيمار إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

ونشرت صحيفة" ماركا" الإسبانية، تصريحات جوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة الإسباني خلال المؤتمر الصحفي الذي قام به ، ونفي فيه انتقال نيمار إلى قلعة "الكامب نو" في الإنتقالات الصيفية الحالية.

وصرح كاردونير" صحيح أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة، ولكن النادي لا يفكر في التعاقد معه، هناك الكثير من الأشياء التي لا نفضلها، في انتقاله إلى باريس سان جيرمان".

وأضاف:" هنالك الكثير من يتحدث أننا تعاقدنا مع نيمار، ولكن هذا غير صحيح، نحن لم نوقع مع أي أحد، ولم

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نجر أي اتصال معه، إن نيمار والكثير من اللاعبين يرغبون في اللعب باسم برشلونة".

وقال :" لا يفاجئني أن نيمار يريد العودة، ولقد حدث هذا الموقف من قبل، إنه لاعب جيد، ولكن علينا التفكير في الطريقه التي رحل بها".

وغادر نيمار صفوف برشلونة في صيف 2017 بعد كسر نادي باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي للاعب ، الذي قدر وقتها

ب 222 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ .