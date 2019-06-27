تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك في معسكر 6 أكتوبر

حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي التواجد مبكرا وثلاثي الحراس عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف وذلك بالتدريبات المقامة حاليا بملعب دريم على هامش

معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر.

حيث قام حراس الفريق بأداء تدريبات قوية بالكرة وبدونها، بواسطة بعض أدوات التأهيل التي قام أيمن طاهر بإحضارها..

بعدها أدى الثلاثي تدريبات فنية، شارك فيها عماد السيد بشكل خفيف باستخدام اليد اليسرى فقط وعدم استخدام اليمني المصابة، وظهر الحارس بشكل طيب هو وباقي الحراس.

ويخوض الزمالك حاليا معسكرا مغلقا في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في يوليو المقبل.