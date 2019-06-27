منتخب مصر لسيدات السلة يتغلب على أوغندا بالتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية

نجح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للسيدات في التغلب على نظيره الأوغندي في ثاني مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها أوغندا.

وحقق منتخب السيدات الفوز بقيادة إيهاب الألفي

ونجح بالأمس المنتخب الأول للسيدات في تحقيق الفوز علي كينيا.

وتضم مجموعة منتخب السيدات أوغندا وكينيا ورواندا.

المؤهلة لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها أوغندا.وحقق منتخب السيدات الفوز بقيادة إيهاب الألفيالمدير الفني للفريق بنتيجة 63 مقابل 55 لمنتخب أوغندا .ونجح بالأمس المنتخب الأول للسيدات في تحقيق الفوز علي كينيا.وتضم مجموعة منتخب السيدات أوغندا وكينيا ورواندا.

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