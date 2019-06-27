اونلاين | beIN Now شووت: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر yalla shoot كورة جوول يوتيوب الشوط الاول رابط شغاال Mehrez live

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نقدم لكم مشاهدينا الكرام مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر كورة لايف كورة ستار، حيث يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال مساء اليوم الخميس 27/6/2019 في الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب السنغال لخوض مباراة صعبة ضد الجزائر مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 7:00 بتوقت القاهرة و8:00 بتوقيت مكة المكرمة و9:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد استاد 30 يونيو "الدفاع الجوي" صدام منتخب الجزائر مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها الملاعب المصرية حتى يوم 19 يوليو المقبل حيث يسعى محاربو الصحراء لحصد اللقب الثاني في تاريخهم.

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تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة لمباراة السنغال:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ميندي - بن العمري - بن سبعيني.

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خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة في مواجهة الجزائر:

حراسة المرمى: ميندى.

خط الدفاع: موسى واجى - ساليف سانى - كوليبالى - يوسف سبالى.

خط الوسط: كيربيت دياتا - نديدى - إدريسا جايى.

خط الهجوم: إسماعيل سار - نيانج - كيتا بالدى.

شاهد الآن مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر والمقرر إقامتها مساء اليوم وستذاع مباراة السنغال والجزائر عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس 1 بصوت المذيع حفيظ دراجي، مشاهدة مباراة رياض محرز.