اونلاين | koooragoal: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر 27-6-2019 كأس الأمم الأفريقية Algeria جودة مختلفة Africa Cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر koooragoal: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر 27-6-2019 كأس الأمم الأفريقية Algeria جودة مختلفة Africa Cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر Kora Star مباراة الجزائر والسنغال جودة عالية بدون تقطيع يلا شوت KOOORA GOAL بث مباشر مباراة الجزائر ضد السنغال والتي ستجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها حفيظ دراجي من أرضية الملعب فيما سيتولى مسؤولية إدارتها تحكيمياً جاني سيكازوي.

ويدخل منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمي: رايس مبولحي.

• خط الدفاع: عيسي ماندي – رفيق حليش – رامي بن سبعيني- محمد فارس.

• خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة – مهدي عبيد.

• خط الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح – رياض محرز.

وقبل اللقاء يحتل المنتخب الجزائري المركز الاول برصيد ثلاثة نقاط بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب كينيا بهدفين مقابل لا شيء وهي نفس النتيجة التي إنتهت عليها مباراة السنغال ضد تنزانيا ليتقاسم المنتخبان الصدارة.

ويمكن لرواد موقع الخليج 365 الرياضي متابعة مباراة الجزائر ضد السنغال عبر روابط كورة جول Kora Goal التي تمكن عشاق المنتخبين من متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD

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كما تنقل المباراة عبر القنوات الآتية :-

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر روابط كورة لايف Kora Live بالإضافة إلى روابط بي إن سبورتس beIN SPORTS وسنقوم بتحديث البث بإستمرار لضمان عدم توقفه وبقاءه متاح حتى نهاية المباراة للإستمتاع بتجربة رائعة.