اونلاين | يلا شوت CAN 2019 شاهد الآن مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر 27 - 6 - 2019 EGYPT ماتش السنغال والجزائر رابط مباشر

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مشاهدة بث مباشر بدون تقطيع لمباراة السنغال ضد الجزائر اليوم الخميس 27-6-2019، شاهد بث مباشر الآن مباراة الجزائر والسنغال كورة أونلاين ، ماي كورة، كورة توداي بث مباشر مباراة الجزائر اليوم، حيث يتصارع منتخبي الجزائر والسنغال على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في مواجهة نارية ستجمعهما اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا 2019.

- موعد مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم الخميس:

الحكم الزامبي جاني سيكازوي المكلف بإدارة مباراة الجزائر والسنغال في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، سوف يطلق صافرة بداية المواجهة المصيرية في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية، اليوم الخميس 27-6-2019، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا ( CAN 2019)، شاهد بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال عبر كورة ستار، كورة توداي yalla shoot.

التشكيلة المتوقعة لمنتخبي الجزائر والسنغال اليوم:

المدرب الوطني جمال بلماضي سيدخل مباراة السنغال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ميندي - بن العمري - بن سبعيني.

خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

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علي الجانب الآخر سوف يتسلح السنغال آليو سيسيه بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: ميندى.

خط الدفاع: موسى واجى - ساليف سانى - كوليبالى - يوسف سبالى.

خط الوسط: كيربيت دياتا - نديدى - إدريسا جايى.

خط الهجوم: إسماعيل سار - نيانج - كيتا بالدى.

- القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27-6:

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- بث مباشر مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم الخميس 26-6:

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