اونلاين | شاهد الآن Algeria HD مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر(Yalla beIN) بي إن سبورتس المفتوحة ON SPORTS اون لاين جودةHD

البث المباشر لمباراة منتخب السنغال ضد منتخب الجزائر، والتي ستقام اليوم الخميس 27-6-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كورة ستار Kora star، يلا كورة Yala Kora.

كورة أون لاين وسوف تذاع المباراة بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عبر bein Sports Max، يلا شوت Yala shoot، كورة لايف Kora live، متابعة البث المباشر عبر بين سبورتس الرياضي.

كورة ستار، وسوف يبدأ منتخب السنغال بالتشكيلة التالية :-

Advertisements

إدوارد ميندي - يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - شيخو كوياتيه - موسي واجو - بابا أليون نديياي - ساديو ماني - إدريسا جاي - كريبان دياتا - كيتا دياو.

يلا كورة ومن المتوقع أن يبدأ جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالتشكيلة الآتية أمام منتخب السنغال :-

رايس مبولحي - عيسي ماندي - رفيق حليش - رامي بن سبعيني- محمد فارس - سفيان فيجولي - عدلان قديورة - مهدي عبيد - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز

كورة لايف مباراة الجزائر ضد منتخب السنغال، kora live، بين سبورتس الرياضية، beIN Sports Max، كول كورة، Cool kora، جول كورة Goal kora، وذلك متابعة البث المباشر لمباراة منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال بدون تقطيع عبر اليوتيوب Kora star كورة ستار، يلا كورة Yala kora، يلا شوت Yala shoot، يلا تابع لايف عبر بين سبورتس ماكس الرياضية، كورة أون لاين.