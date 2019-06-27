اونلاين | مباراة الجزائر بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD يلا شوت Total Africa Cup of Nations Egypt

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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال كورة لايف بث مباشر اليوم الخميس الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالبطولة المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.

موعد مباراة الجزائ



تبدأ مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الجزائر حيث سيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية الأرضية بجانب نقلها على شبكة قنوات بي إن سبورت ر والسنغال والقنوات الناقلة:تبدأ مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الجزائر حيث سيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية الأرضية بجانب نقلها على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بي إن سبورت ماكس HD

يلا شوت موقف الجزائر والسنغال قبل المباراة:

يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال، يدخل منتخب الجزائر اللقاء وفي رصيده ثلاثة نقاط بعد الفوز على منتخب كينيا بهدفين دون رد ليرتقي في صدارة المجموع، وهو نفس موقف منتخب السنغال والذي حقق الفوز على منتخب تنزانيا بنفس العدد من الأهداف ليرتقي بجانب الجزائر في الصدارة، بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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التشكيلة المتوقعة لمنتخب الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ميندي - بن العمري - بن سبعيني.

خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب السنغال:

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: كوليبالي، ساني، سابالي، واجيو

خط الوسط: إدريسا جاي، دياتا، ندايا، نيانج

خط الهجوم: كيتا بالدي، سار

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر:

أونلاين لايف مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال بث مباشر بدون تقطيع عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" كورة ستار في الجولة الثانية من دور المجموعات بلقاء ينتظره عشاق المنتخب الجزائري حيث من المقرر أن يشهد ملعب اللقاء تواجد كبير من الجماهير الجزائرية والمصرية لدعم محاربي الصحراء أمام السنغال والذي يعد واحد من المنتخبات القوية في البطولة بقيادة ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.