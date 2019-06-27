اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر و السنغال Algeria vs Senegal بث مباشر في بطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019 في مصر) Total Africa

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الجزائر و السنغال Algeria vs Senegal بث مباشر في بطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019 في مصر) Total Africa والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل موقع "الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر رابط يلا شوت بدون تقطيع وذلك الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت الجزائر في لقاء ناري ينتظر الملايين من الجماهير العربية لدعم ومؤازرة محاربي الصحراء في البطولة الإفريقية المقامة في مصر.

كول كورة مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال في بطولة إفريقيا:

كول مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال مشاهدة بدون تقطيع اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كاس الأمم الإفريقية، في لقاء مصيري بين اتنين من أقوي المنتخبات المرشحة لحصد البطولة الإفريقية.

يدخل منتخب الجزائر بروح عالية بعد الفوز في المباراة الماضية على منتخب كينينا بهدفين دون رد سجلهما بغداد بونجاح ولاعب الوسط رياض محرز، فيما يدخل منتخب السنغال اللقاء بنفس الدوافع بعدما حقق الفوز على منتخب تنزانيا بهدفين دون رد، بث مباشر الاسطورة مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بدون تقطيع لايف.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والجزائر وموعد اللقاء المرتقب:

تنقل شبكة بي إن سبورت الرياضية على بي إن سبورت ماكس المخصصة لنقل وإذاعة مباريات كأس الامم الافريقية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الجزائر، كما سيتم نقل مباراة الجزائر والسنغال على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي.

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التشكيلة المتوقعة لمنتخب الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ميندي - بن العمري - بن سبعيني.

خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب السنغال:

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: كوليبالي، ساني، سابالي، واجيو

خط الوسط: إدريسا جاي، دياتا، ندايا، نيانج

خط الهجوم: كيتا بالدي، سار

كورة لايف مشاهدة مباراة السنغال ضد الجزائر بث مباشر:

يحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة برصيد ثلاثة نقاط وهو نفس الرصيد الذي يملكه منتخب السنغال كما يتساوي كلا المنتخبين في عدد الأهداف ولكل منهما هدفين ، فيما يأتي منتخب كينيا وتنزانيا في المركز الثالث والرابع في المجموعة بدون رصيد وبدون أي أهداف.

مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال كورة لايف بث مباشر اليوم الخميس الموافق 27-6-2019 رابط يلا شوت بدون تقطيع عبر موقع الخليج 365 الرياضي.