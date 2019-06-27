اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر Senegal vs Algeria منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت 2019 Africa Cup of Nations

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بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال عبر رابط يلا شوت yalla shoot بجودة عالية بدون تقطيع، حيث يصطدم المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي في مباراة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الامم الإفريقية 2019، التي تستضيف مصر أحداثها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

تمكن منتخب الجزائر من تحقيق فوزًا هامًا على منتخب كينيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولي من دور المجموعات، وبهذا الانتصار يعتلي محاربي الصحراء قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة الذي تضم كلًا من تنزانيا، كينيا، بينما حقق منتخب السنغال فوزًا سهلًا على حساب منتخب تنزانيا بهدفين دون رد، بالجولة الأولى، وبهذا الانتصار حقق أسود تيرانجا أول ثلاث نقاط له فى البطولة، بينما تظل تنزانيا في المركز الأخير بدون رصيد.

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star، وتنطلق أحداث المباراة النارية بين منتخبي الجزائر والسنغال في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت تونس وفي الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وقطر والعراق وفي الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وسوف تقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

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وتذاع أحداث مباراة الجزائر ضد السنغال بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD ، بتعليق حفيظ دراجي، وستذاع أيضًا عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي بوصفها الناقل الحصري للبطولة في مصر، شاهد بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال مباشرة عبر رابط كول كورة cool kora .

يبدو أنه لن يغير المدرب الجزائري جمال بلماضي في طريقته المعتادة، وسيدفع بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: عيسي ماندي - رفيق حليش - رامي بن سبعيني- محمد فارس، خط الهجوم: سفيان فيجولي - عدلان قديورة - مهدي عبيد، خط الهجوم: يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز.

ومن جهة أخرى سيغيب مدافع شالكه الألماني ساليف ساني بعد إصابته فى مباراة السنغال وتنزانيا فى الجولة في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، ،ولن يغيب أي لاعب اخر بسبب الإيقاف، وعلى ذلك سيبدأ أسود التيرانجا بثيادة المدرب أليو سيسيه بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إدوارد ميندي، خط الدفاع: يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - شيخو كوياتيه - موسي واجو، خط الوسط: بابا أليون نديياي - ساديو ماني - إدريسا جاي - كريبان دياتا، خط الهجوم: كيتا دياو.

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