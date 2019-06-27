اونلاين | كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر kora star يلا شوت للجوال1 2 3 viva l'algerie

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر kora star يلا شوت للجوال1 2 3 viva l'algerie والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال بث مباشر كورة أون لاين kora on line، حيثُ نقدم لكم متابعينا الكرام اليوم الخميس 27/6/2019 رابط بث مباشر لمباراة الجزائر مع السنغال في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.1 2 3 viva l'algerie كورة لايف PLUS

وتنطلق مباراة الجزائر والسنغال على استاد 30 يونيو "الدفاع الجوي" مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة ونقدم لكم البث الحي والمباشر لمباراة السنغال والجزائر في أمم أفريقيا 2019 والمقامة على الملاعب المصرية حتى يوم 19 يوليو القادم.

وكان منتخب الجزائر قد تفوق في ظهوره الأول بالبطولة الأفريقية عندما فاز على كينيا بهدفين نظيفين سجلهما بغداد بونجاح والنجم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي فيما سجل أيضاً منتخب السنغال ظهور قوي بعد فوزه على تنزانيا بهدفين نظيفين ويتوقع أن تكون مباراة الجزائر والسنغال صدام قوي ومن أوقى مباريات الجولة الثانية.

- تشكيلة منتخب الجزائر الرسمية لمباراة السنغال:

Advertisements

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – ماندي – جمال بن العمري – عطال

خط الوسط: قديورة - بن ناصر – فيغولي - بلايلي

خط الهجوم: بغداد بونجاح – رياض محرز

شاهد الآن مباراة منتخب السنغال والجزائر بث مباشر اليوم الخميس حيثُ تذاع المباراة عبر قناة بي إن ماكس الأولى بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً وبدون تقطيع كورة لايف كورة شوت كورة اون لاين يلا شوت كورة ستار ماي كورة كول كورة coolkora.