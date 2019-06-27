اونلاين | رابط beIN MATCH بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال algeria

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متابعة البث المباشر لمباراة منتخب السنغال ضد منتخب الجزائر، والتي ستقام اليوم الخميس 27 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كورة أون لاين، كورة لايف، يلا تابع المباراة لايف بدون تقطيع.

يلا شوت وسوف تذاع المباراة بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال اليوم الخميس 27-6-2019 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عبر bein Sports Max، يلا كورة، Yala Kora.

كورة ستار ومن المتوقع أن يبدأ جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالتشكيلة الآتية أمام منتخب السنغال :-

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رايس مبولحي - عيسي ماندي - رفيق حليش - رامي بن سبعيني- محمد فارس - سفيان فيجولي - عدلان قديورة - مهدي عبيد - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز.

بينما من المتوقع أن يبدأ منتخب السنغال بالتشكيلة التالية :-

إدوارد ميندي - يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - شيخو كوياتيه - موسي واجو - بابا أليون نديياي - ساديو ماني - إدريسا جاي - كريبان دياتا - كيتا دياو.

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