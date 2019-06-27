رياضة | تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة لمدة 10 دقائق تحت اشراف أنطونيس مدرب الأحمال بالفريق.

وعقب ذلك قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، بتقسيم اللاعبين الي مجموعات أدت تدريبات بالكرة من لمسة واحدة شارك كل عضو في الجهاز فيها بما فيهم خالد جلال المدير الفني.

ويخوض الزمالك حاليا معسكرا مغلقا في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في يوليو المقبل.