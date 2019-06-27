رياضة | مدرب مدغشقر: لم نحسم التأهل .. والفوز على نيجيريا وارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مدغشقر: لم نحسم التأهل .. والفوز على نيجيريا وارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن أول فوز في تاريخ المنتخب الملغاشي في مشاركته الأولي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب مدغشقر على نظيره البوروندى بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية.

وقال ديبوي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : الأمر يعد ميزة لنا نحقق الفوز في أول تاهل لنا ،فريق بوروندي قدمأاداءا جيدا وأتمنى لهم التأهل.

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وأضاف : لا أظن أننا حسمنا التأهل ولابد أن ننتظر مباريات الجولة الأخيرة ، اكتسبنا الثقة بالفوز، اليوم قام اللاعبون بأداء جيد لا أعرف ماذا سيقدمون في المباراة القادمة هل سيكون أفضل أو أقل".

وتابع : عانينا علي المستوى الجسدي بسبب الشمس الحارقة، في النهاية استطعنا بفضل التغييرات تحقيق الفوز.

وأكمل تصريحاته كرة القدم حافلة بالمفاجآت والفوز علي نيجيريا وارد حتى لو كان بنسبة 1% وقد تحدث المعجزة ونفوز من خلال القيام بواجبنا بالدفاع عن فريقنا ، وكل مباراة لها ظروفها وخطتها".