رياضة | عماد السيد يطئمن على إصابته من طبيب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد السيد يطئمن على إصابته من طبيب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي حالته من طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة وذلك خلال حديث سريع دار بينهما علي هامش المران المقام حاليا بملعب دريم بمعسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر.

كما وجه الدكتور محمد أسامة بعض النصائح لعماد السيد في ظل مشاركته بشكل خفيف خلال التدريبات باستخدام اليد اليسرى فقط وعدم آي استخدام اليد اليمني المصابة.

ويخوض الزمالك حاليا معسكرا مغلقا في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في يوليو المقبل.