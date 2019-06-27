رياضة | جلسة في الزمالك للتحضير للمرحلة القادمة

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عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، وجهازه المعاون عبدالحميد بسيوني المدرب العام وأمير عزمي وتامر عبدالحميد المدربين المساعدين وأيمن طاهر مدرب الحراس اجتماعا ، قبل انطلاق المران اليوم الخميس.

ناقش خلاله آخر التطورات الخاصة بمعسكر الفريق، كذلك متابعة التجهيزات المقبلة ومباراة الفريق الودية غدا أمام البطل الأوليمبي.

ويخوض الزمالك حاليا معسكرا مغلقا في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في يوليو المقبل.