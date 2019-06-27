رياضة | برشلونة يصدم نيمار بتعليق مثير للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم نيمار بتعليق مثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كاردونير في تصريحات للصحافيين اليوم الخميس، إن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، لكن النادي لم يتحرك لضمه.
وقال كاردونير: "حسب ما أعلمه، برشلونة لم يتخذ أي خطوات من أجل التعاقد معه، كما أننا لم نبد رغبة في ذلك".
وأضاف: "مجلس الإدارة لم يبحث الأمر، لكن هناك رغبة لدى اللاعب (للعودة إلى برشلونة)".
وقضى نيمار (27 عاماً) 4 مواسم مع برشلونة الذي كان قد انضم إليه في 2013، وتوج معه بعدة ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني.
وخلال الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان، عانى نيمار كثيراً من الإصابات كما واجه قضية تتعلق بتهمة اغتصاب، لكنه نفى الأمر في وقت سابق من يونيو (حزيران) الجاري.