رياضة | مدرب بوروندي: الإرهاق وراء الخسارة أمام مدغشقر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بوروندي: الإرهاق وراء الخسارة أمام مدغشقر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أوليفيه نيكوجيكو المدير الفني للمنتخب البوروندي عن نتيجة مباراة منتخب بلاده أمام مدغشقر والتى انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مباراة جيدة ولكن اعتقد أن فريقي أصيب بالتعب والإرهاق بعد مباراة نيجيريا في الجولة الأولى".

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وأضاف: "قمنا بما علينا ولكن في النهاية كان لدينا بعض الأخطاء ، مشاركتنا في البطولة تجربة جيدة ولكني لست راضيا تماما على الأداء و سنستمر في العمل وتحسين هذا الوضع".

وتابع: "أرفض خلق الأعذار خاصة وأن مدغشقر قام بالأداء نفسه والظروف نفسها وتمكن من تحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته قائلا: "لم نحصل على الراحة التامة لتحقيق نفس أداء المباراة الأولى أمام نيجيريا".