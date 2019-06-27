رياضة | انتهى الأمر.. ضياع صفقة برشلونة الكبري

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وذكرت الشبكة الإيطالية أن الراتب الثابت لمدافع أياكس بـ8 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 مليون يورو كمتغيرات، وتحتاج الصفقة حالياً لوصول الطرفين لاتفاق.

وأوضحت الشبكة أن نادي يوفنتوس يحتاج للاتفاق مع أياكس على ضم الهولندي مقابل مبلغ لا يقل عن 75 مليون يورو، ويتم تقسيمها بين المبالغ الثابتة والمكافآت.