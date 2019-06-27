رياضة | الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة النادي الأهلي في التفكير بالتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط فريق الزمالك بفترة الانتقالات الصيفية.

ويدرس النادى الأهلى عقد اللاعب للبحث عن ثغرة من أجل التعاقد معه، بعد طلبات اللاعب المالية الأخيرة وهو الحصول على 15 مليون جنيه بدلاً من 3 ملايين للاستمرار فى القلعة البيضاء.

ويؤكد مسؤولى الزمالك أن اللاعب تم توثيق تمديد تعاقده باتحاد الكرة ولكن يتمنى الأهلي وجود ثغرة فى توثيق عقد اللاعب من أجل خطف نجم الأبيض.

ويسعي الأهلى التعاقد مع كهربا خاصة بعد إنتهاء إعارة رمضان صبحى والذى سيعود لفريقه هدرسفيلد تاون الإنجليزى.