رياضة | مدرب مدغشقر: لم نحسم التأهل.. والفوز على نيجيريا وارد حتى لو كان بنسبة 1%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مدغشقر: لم نحسم التأهل.. والفوز على نيجيريا وارد حتى لو كان بنسبة 1% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي نيكولا ديبوى المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن اول فوز في تاريخ المنتخب الملغاشي في مشاركته الاولي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب مدغشقر علي نظيره البوروندى بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعةB لكأس الامم الافريقية.

وقال ديبوى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "الأمر يعد ميزة لنا نحقق الفوز في أول تاهل لنا ،فريق بوروندي قدم اداءا جيدا واتمنى لهم التأهل".

وأضاف: "لا اظن اننا حسمنا التأهل ولابد ان ننتظر مباريات الجولة الأخيرة ، اكتسبنا الثقة بالفوز ، اليوم قام اللاعبين بأداء جيد لا اعرف ماذا سيقدمون في المباراة القادمة هل سيكون أفضل أو أقل".

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و تابع: "عانينا علي المستوى الجسدى بسبب الشمس الحارقة ، في النهاية استطعنا بفضل التغييرات تحقيق الفوز".

وأكمل تصريحاته: "كرة القدم حافلة بالمفاجات والفوز علي نيجيريا وارد حتى لو كان بنسبة 1% وقد تحدث المعجزة ونفوز من خلال القيام بواجبنا من خلال الدفاع عن فريقنا ، وكل مباراة لها ظروفها وخطتها".