رياضة | المغرب يخوض مرانه الأخير قبل موقعة كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب يخوض مرانه الأخير قبل موقعة كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض منتخب المغرب مرانه الأخير مساء اليوم الخميس، على ملعب حرس الحدود، استعدادا لمواجهة كوت ديفوار غدا الجمعة في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ على ستاد السلام.

وشهد المران حضورا إعلاميا كثيفا لتغطية تدريبات أسود الأطلس قبل المواجهة الهامة أمام الأفيال، كما تم السماح للمصورين بالتواجد 5 دقائق فقط ثم مغادرة المران.

وشهد المران التركيز على فك العضلات وأداء الإطالات وبعض التعليمات الفنية من قبل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، للاعبين قبل مواجهة الغد.

منتخب المغرب فاز في لقائه الأول على ناميبيا بهدف دون رد، وتصدر المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.