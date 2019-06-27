رياضة | تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية خلال المران المسائي اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتي على تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين وخاض تقسيمة كاملة بطول الملعب، حيث حرص علي إيقافها أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق.

يذكر أن الفريق خاض مرانه اليوم على فترتين صباحية و مسائية في إطار الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو القادم لخوض معسكر إعداد استعدادا للفترة القادمة.