رياضة | منتخب مدغشقر يحقق أول فوز في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا على حساب بوروندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مدغشقر يحقق أول فوز في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا على حساب بوروندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مدغشقر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب بوروندي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

جاء هدف منتخب مدغشقر عبر اللاعب ماركو إلايماهاريتا بالدقيقة 76 من زمن اللقاء.

ويعتبر هذا أول فوز لمنتخب مدغشقر في بطولة أمم إفريقيا، حيث يشارك للمرة الأولي في تاريخه بمنافسات البطولة القارية، وكان استهل مشواره بالنسخة الحالية (كان 2019)، بالتعادل مع غينيا 2/2، قبل أن يفوز على منتخب بوروندي اليوم.

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ويحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف منتخب نيجيريا المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل بوروندي الترتيب بدون نقاط.

ويختتم منتخب مدغشقر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية ضد منتخب نيجيريا يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو الجاري على استاد الاسكندرية.